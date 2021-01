"Soy casi virgen": Lucía Méndez revela que tiene 6 meses sin nada de nada

CIUDAD DE MÉXICO.-Lucía Méndez le contó a Yordí Rosado que tiene más de 6 meses sin tener relaciones, y esto debido a la pandemia de Covid-19.

"Como 6 meses sin nada de nada. Ya soy casi virgen... 6 meses sin nada de nada, pero bueno ahorita he querido descansar, he estado muy ocupada, muy feliz con mi libertad, haciendo lo que se me pega la gana", comentó la cantante.

Agregó:

"Estoy soltera, porque siempre me han tocado hombres como que muy posesivos y eso lo tuve que terapiar, han sido varias veces las que he ido a terapia por eso".

Méndez indicó que está muy feliz ahorita, y que disfruta de la vida al máximo.

Recientemente la actriz mexicana ícono de la televisión de los 80, platicó con la periodista Verónica del Castillo durante una grabación para su canal de YouYube, donde confesó cómo fue su despertar sexual y develó cuándo perdió su virginidad.

La mujer de 65 años tuvo una entrevista o charla amena con la presentadora, pero también se sumó a la conversación el actor Éric del Castillo; ambos dieron a conocer detalles sobre su trayectoria y cómo decidieron incursionar en el mundo de la farándula.

Del Castillo compartió que en su momento consideró ser sacerdote, por lo que durante su preparación tuvo que unirse al voto de castidad. Esto despertó la curiosidad en Lucía Méndez, quien lo cuestionó al respecto de su primera experiencia sexual.

El primer actor comentó que su primera experiencia fue a los 18 años debido a su incursión en el mundo eclesiástico; sin embargo, quien causó polémica fue la actriz, ya que decidió revelar que muy joven decidió que tendría su primer encuentro sexual, incluso a pesar de la petición de sus padres.

Lucía Méndez relató que sus padres eran demasiado controladores y exigentes, pero esa misma restricción que le imponían la llevó a tomar una decisión arriesgada para llevarles la contraria y además, para aprovechar un poco de la libertad que le dieron cuando fue a una fiesta.

"“Mi papá me tenia muy controlada y me gustaba un italiano, entonces: ‘no puedes salir’, ‘no puedes esto’… y en una fiesta que nos vimos, Imagínate, pasó a los 15 años. Y lo bueno es que fue con amor”, expresó la actriz originaria de León, Guanajuato.