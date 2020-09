Sospechan que Sarita Sosa tiene esquizofrenia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cambios de humor, los berrinches y las acciones erráticas y sin sentido de Sarita Sosa hace sospechar a los allegados de José José, que ella podría padecer esquizofrenia.

Así lo opinó Laura Núñez, ex mánager y amiga íntima de “El Príncipe”, en una entrevista a “De Primera Mano”, donde también acudieron como invitados José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores del fallecido cantante.

En el programa, todos recordaron el escándalo que Sara Sosa el año pasado, luego de que ésta “secuestrara” el cuerpo de su padre y no diera noticias ni a su familia ni a los medios de comunicación de su paradero.

Ante la situación, cuestionaron la extraña actitud de Sarita, por lo que el conductor Gustavo Adolfo Infante cuestionó a Laura sobre si cree que la también hija de Sara Salazar padece esquizofrenia.

No sé si lo tenga, sería muy irresponsable de mi parte asegurarlo, pero de que tiene las características, las tiene”, dijo Laura Núñez.

La ex representante de José José describió aquello que la hace sospechar que Sarita podría tener este trastorno mental, pues aseguró que esa forma de ser es algo característico de la joven de 25 años incluso antes del caos mediático en torno a la muerte de su padre.

“Sus cambios de personalidad, sus berrinches desde pequeñita (…) Era la manera en que conseguía sus cosas, como salirse de su casa los 15 años. Yo recuerdo que me llamo José muy preocupado y me dijo ‘Fíjate que se quiere ir de la casa’ y yo le dije ‘tranquilo, Príncipe, va a regresar, el hambre es dura y canija, te apuesto 100 dólares a que regresa’ y se los gané”, relató.

“Regresó la niña y acompañada con el que es su marido. Ya no era una boca que mantener sino otra”.

Sobre las extrañas actitudes de Sarita que podrían relacionarse con su supuesta esquizofrenia, Gustavo recordó una ocasion en que el productor y actor Pepe Magaña aseguro que la joven insulto a José José en un lugar público.



"Esto que comenta Laurita era esa problemática privada que teníamos. (José José) te habló a ti (Laura), me habló a mí, le habló a Marysol y le dijo 'No sé que hacer con la niña' y le dijo 'mándamela, si quieren quedarse en la casa, quédense'. Problematicas de familia que, de repente, no tenemos que levantar la mano cada que pasaba algo, hasta que ya se sucitó todo lo que sucitó con esta niña, llega como llega en el plan que llega", expresó José Joel.

Cabe recordar que, el año pasado, Sara Sosa "secuestró" el cuerpo de José José sin dar aviso a sus hermanos de las circunstancias de su muerte ni dónde sería velado. La joven apareció en televisión esa noche ofreciendo una entrevista a Telemundo donde aseguró que el último deseo de su padre era que ella hiciera una carrera musical.

Algunos de los síntomas que se relacionan a la esquizofrenia es un comportamiento motor extremadamente desorganizado o anormal, pensamiento desorganizado, fantasías, distanciamiento de amigos y familiares, humor irritable y alucinaciones.