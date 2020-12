¡Sorpresa! Taylor Swift lanzará un nuevo álbum esta noche

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift adelantó la Navidad para sus seguidores luego de dar a conocer que, esta noche, estrenará su nuevo álbum musical “Evermore”.

La cantante hizo el anuncio a través de sus redes sociales donde además, adelantó que con “Evermore” también se lanzará el videoclip de su nueva canción “Willow”, que forma parte de este disco.

La famosa compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde se le ve caminando en un campo de flores. Junto a la publicación, escribió un extenso mensaje explicando lo que este álbum significa para ella.

“Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. Para tratar de decirlo de manera más poética, se siente como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más hacia el bosque de esta música. Elegimos vagar más profundo”, explicó Swift.

“Nunca he hecho esto antes. En el pasado, siempre he tratado los álbumes como épocas únicas y pasé a planificar la siguiente después de que se lanzara un álbum”, contitnuó.

El álbum continúa las relaciones laborales de "Folklore", que fue coescrito y coproducido con Jack Antonoff y Aaron Dessner de National, y también incluye una contribución de "WB", William Broad, un seudónimo que ella reveló, recientemente, que se trata de su novio, el actor británico. Joe Alwyn.

Según la lista de canciones que publicó Swift, también incluye una colaboración con Haim llamada "No Body, No Crime"; un segundo dueto con Bon Iver (quien cantó la canción “Folklore” “Exile”) en la canción principal; y una canción con The National como banda de acompañamiento llamada "Coney Island".