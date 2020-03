Sorprenden The Cardigans cantando en español en el Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO.- The Cardigans sorprendió a todos sus admiradores en el Vive Latino al cantar "Cucurrucucú paloma" durante su presentación y además llenó de nostalgia el lugar al hacer un recorrido por todos sus éxitos musicales.

La banda sueca quiso agradecer el apoyo de su público mexicano cantando en español una canción que Lola Beltrán hizo famosa.

Al escuchar el esfuerzo que hacía Nina Persson por pronunciar bien las palabras de la canción en español, miles de fanáticos la acompañaron cantando al unísono, mientras que otros la apoyaban con porras y aplausos.

"¡Vamos chicas, ustedes creen en el amor!" fueron las palabras que la vocalista dijo antes de iniciar su show con el tema "Lovefool", trasladando a todos sus admiradores a los noventas.

Algunos de los asistentes, que esperaron todo el día por ver a la agrupación en acción, no dejaban de gritar y saltar de emoción cada que iniciaba un tema que los llenaba de recuerdos, como cuando interpretaron "Carnival" y "For What It’s Worth".

La cantante, que lucía un tocado en el cabello con dos orejas de gato, intentó siempre estar conectada con su público, así que en ocasiones, recorría de un lado a otro animando al público presente.

Después de varios temas, entre los que destacó "Hanging around", desataron la locura con su gran éxito "My Favorite Game", que hizo que todos cantaran y gritaran frenéticamente.

Con la frase "Ciudad de México, los amamos, gracias" la banda abandonó el escenario.