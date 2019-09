Sorprende el Tri a usuarios del metro con concierto

El Tri sorprendió a cientos de transeúntes, con una presentación gratuita en la Glorieta de los Insurgentes, en el marco del festejo del 50 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.



Al mediodía de este jueves ya se encontraba listo un pequeño escenario en la Glorieta, pero sin que nadie se imaginara para que sería, llegó Alex Lora caminando entre las personas, se subió al escenario y empezó a cantar algunos de sus éxitos musicales.

Dejando atónitos a muchos, de inmediato las personas se empezaron a acercar al escenario y mientras veían a una de las figuras más representativas del rock mexicano cantando, comenzaron a llamar a sus amigos, familiares, para que alcanzaran a ver la presentación del Tri.



"Yo me enteré por una prima, que me mandó una imagen y me dijo que me lanzara, llegué a tiempo porque estoy súper cerca, llegué en 15 minutos, me vine corriendo a ver al Tri porque me gusta un buen, desde hace más de 20 años los escucho…creo que esto es lo que hace falta en la Ciudad de México, más arte, cultura y recreación", dijo Gerardo Campos a EL UNIVERSAL.

Objetivo cumplido.



La idea principal de los organizadores era sorprender a las personas, es por ello que no se hizo publicidad sobre el evento, para que las personas que estuvieran transitando por el lugar se llevaran una grata sorpresa y se llevaran un bonito recuerdo.



"La gente del metro estuvo programando una serie de actividades conmemorativas, entre los invitados pensaron primero en El Tri por la relación que tiene con la Ciudad de México y se dio la oportunidad de hacerlo en la Glorieta de los Insurgentes", dijo Chava Rock.



"A mí me gustan mucho los del Tri, yo me enteré por mi hermana y mi cuñado ellos me dijeron que estaban aquí, está bien que hagan eso para la celebración del metro y todo salió padrísimo y de lujo, me agradó", comentó Reyna Hernández.



El festejo continuará hasta el domingo y durante el mediodía se estará presentando una banda y entre las cuatro o cinco de la tarde habrá otra arriba del escenario, hasta el momento se tiene la intención de no revelar qué grupos serán, para mantener la emoción y expectativa de las personas.



"Yo venía pasando por aquí, venía buscando trabajo, de repente vi esto y me pregunté qué está pasando aquí y estuve o muy padre tenía años que no veía El Tri, tenía 12 y ahora tengo 22, fue una experiencia muy padre", expresó Geraldine Villanueva.