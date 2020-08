Sorprende Vadhir Derbez con drástico cambio de imagen

MÉXICO.- Sin duda la familia Derbez siempre son tema de conversación en las redes sociales y en esta ocasión fue Vadhir quien dio la nota, al publicar el proceso de su cambio de look en sus distintos perfiles en redes.

El actor nunca se había sometido a un cambio de look tan drástico, pero siguiendo la corriente de la nueva normalidad, decidió acudir con su estilista ya además de cortar su cabello, eligió teñirlo en tono rubio.

En su perfil de Instagram el heredero de Eugenio Derbez escribió, "Nunca me había atrevido a hacer algún cambio tan radical de look por nervio o miedo. Pero creo que es momento de reinventarme y hacer cosas una vez mas, fuera de mi zona de confort".

Así que me atreví a pintarme el cabello (hay video de Youtube jajaja) espero les guste mucho! Y a quien no, pues me vale reverenda" escribe el cantante y actor, a lo que agregó, "Los Amo a todos y disfruten esta etapa que no sabemos cuánto dure", seguido de un emoji de carita con gafas oscuras y una llama de fuego.

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar, aunque a la mayoría les agradó el drástico cambio de imagen del intérprete de "Como si fuera la primera vez".