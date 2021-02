Sorprende Neto Bernal por nominaciones en Premio Lo Nuestro

Tijuana, BC.- El cantante cachanilla Neto Bernal, es una de las grandes sorpresas de Premios Lo Nuestro, pues además de ser su primera vez nominado, se encuentra en cinco categorías distintas entre las que se encuentra “Artista revelación masculino”.

“Esta noticia es la bendición más reciente que me ha pasado, estoy muy feliz, ya que me tomó por sorpresa, sobre todo por estar en pandemia, no sé, y esta nominación es de no creerse, sobre todo porque dije, bueno, una, pero son cinco”, explicó emocionado.

En entrevista vía telefónica, el joven de 23 años de edad, dijo estar sorprendido de que tres están al lado de Carolina Ross, y dos en lo individual.

“Wow, que padre, fue algo inesperado, cuando recibí la noticia, me pellizque, juraba que está sonando”, dijo emocionado que esto le suceda.

Bernal, quien fue uno de los artistas del regional mexicano que más destacó en el 2020 gracias a su tema “Si quieres”, este paso para su trayectoria lo pone en la lupa de la industria.

“Estoy feliz porque esto es un gran logro, ha sido un trabajo constante, el año pasado en Premios Juventud, y ahora acá”, destacó.

Bernal además de ser uno de los cantantes jóvenes más sobresalientes del género con un talento vocal notorio, también es uno de los intérpretes que sigue avanzando y llegó para quedarse en la escena musical.

Aunado a estos logros, el joven cachanilla, planea lo que será su nuevo material discográfico, en tanto hoy queda esperar a que caiga la noche y conocer si se trae los premios casa.

Para saber….

Estas son las categorías en las que está nominado:

“Artista Revelación Masculino”; “Artista del Año – Regional Mexicano”; “Canción del Año – Regional Mexicano”; “Colaboración del Año – Regional Mexicano”; “Canción Mariachi/Ranchera del Año – Regional Mexicano”. Estas últimas tres nominaciones por su tema “Si quieres” (Versión Mariachi) junto a Carolina Ross.

Sintonízalo…

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2021 se transmitirá en vivo el 18 de febrero de 2021, desde la Arena American Airlines en Miami, FL.