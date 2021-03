Sorprende Aura Cristina Geithner al incursionar en Only Fans

CIUDAD DE MÉXICO.- Aura Cristina Geithner decidió expandir sus horizontes y emprender una etapa en su vida profesional, pues abrió su cuenta Only Fans, en donde asegura compartirá contenido lleno de sensualidad.

La actriz que cuenta con más de 15 proyectos en Colombia, Estados Unidos y México ahora forma parte de la lista de artistas que no tienen problemas con enseñar su cuerpo a través de las redes sociales.

De acuerdo a la modelo colombiana su decisión se debe a que ahora debe buscar diversos medios para autoemplearse y las plataformas de internet se le hacen el medio ideal.

“Antes, nosotros los artistas estábamos sujetos a lo que las productoras sugerían, hoy tú eres el dueño de tu empresa”, declaró en entrevista para la revista People en Español.

Asimismo, la protagonista de la telenovela La potra Zaina confesó sentirse segura de sí misma y ver con buenos ojos los cambios, por lo que su incursión a Only Fans es un reto divertido para ella.

Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, confesó.