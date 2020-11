Sorpende Geraldine Bazán con radical cambio de look y reflexiona sobre la vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán sigue disfrutando de su viaje a Miami; sin embargo, en esta ocasión sorprendió al colocar algunas imágenes de su radical cambio de look.

La actriz mexicana confesó que luego de una importante reflexión sobre su vida, decidió cambiar su rubia cabellera y pintarla de color rosado.

Junto a dos fotografías donde presume su nuevo aspecto, Geraldine escribió: “La vida es muy corta como para no tener el pelo rosa... #iwearpinkhair (yo uso el pelo rosado)”.

Tras las instantáneas donde luce su melena rosada, la ex de Gabriel Soto ha recibido más de 50 mil me gusta, además de un sinfín de elogios de sus seguidores por este cambio de look que sin duda le ha favorecido.