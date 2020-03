Sophie Turner admite que antes de conocer a Joe odiaba a los Jonas Brothers

REINO UNIDO.- Sophie Turner está casada con Joe Jonas, miembro de los Jonas Brothers, admitió que ella y sus amigos realmente los odiaban antes de conocer a su ahora esposo.

Joe y la estrella de "Juego de Tronos" se casaron dos veces el año pasado, una durante una ceremonia improvisada en Las Vegas y otra vez en una ceremonia más tradicional en Francia.

En entrevista con la revista Elle, Turner admitió que su primera reacción al grupo fue el odio debido a una versión de una banda que realmente le gustaba.

“Había una banda en el Reino Unido llamada ‘Busted’ tuvieron un éxito llamado ‘Year 3000’. Fue increíble, y éramos grandes admiradores de Busted. Entonces los Jonas Brothers sacaron la canción y la hicieron masiva. Y Busted se separó. Pensamos que todo fue culpa de los Jonas Brothers. Entonces los odiamos”, mencionó.

No fue hasta que un productor de una película en la que estaba trabajando sugirió que ella y Joe se conocieran y ella aceptó.

Cuando el cantante estaba de gira por el Reino Unido, le pidió una cita después de que su agente le sugirió que tenían mucho en común, y ella aceptó de mala gana.

La actriz comentó que cuando fue a conocerlo llevó a todos sus amigos hombres porque pensó que algo malo le pasaría, y que pensaba que Joe llevaría seguridad y sería pretencioso.

“No trajo seguridad. Trajo a un amigo, y bebieron tanto como el resto de nosotros. Recuerdo que los dos pasamos solo un par de minutos en la pista de baile, y luego encontramos un espacio en la esquina y hablamos. Hablamos por horas, y horas, y horas. Y yo estaba, como, no aburrida. No fue inventado. No fue una pequeña charla, fue tan fácil. Y pronto fuimos, como, inseparables. Fui de gira con él”, afirmó.

Con información de Fox News.