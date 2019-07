Sony podría romper acuerdo con Marvel

ESTADOS UNIDOS.- Los detalles de los principales contratos de Hollywood son notoriamente difíciles de determinar, y las percepciones ocasionales que recibimos a menudo provienen de actores que revelan cuántas películas han dejado en una franquicia en particular.

Pero un nuevo informe ha descubierto una estipulación del contrato de Spider-Man que le permitiría a Sony deshacerse de su acuerdo con Marvel Studios y dar una vez más al hogar de Spidey plena autonomía sobre las aventuras cinematográficas del personaje.

En una edición reciente del boletín informativo de la industria del entretenimiento, The Ankler, del periodista Richard Rushfield, retira la cortina secreta del acuerdo firmado entre Sony y Marvel Studios en 2015 para compartir el personaje.

“El acuerdo original entre Sony y Marvel para coproducir estas películas, estipulaba que si este superaba los mil millones, Marvel podría supervisar un tercero. Si no el control total habría vuelto a Sony ", escribe.

Para ser claros, Far From Home aún no ha superado la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial, pero el hecho de que ya ganó más de $ 600 millones en su primera semana es prácticamente una garantía de que superará el codiciado umbral de los mil millones de dólares antes de su salida del cine.

Por lo tanto, el acuerdo entre Sony y Marvel Studios se mantendrá, al menos para una película más de Spider-Man en solitario, tal como lo reveló el actor Tom Holland en 2016.