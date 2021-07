Sonorense Charles Ans pudo desarrollarse como músico y empresario durante pandemia

HERMOSILLO, Sonora.- Para el cantante Charles Ans el confinamiento causado por la pandemia del Covid-19, le trajo muchas cosas positivas a su vida, sobre todo en el ámbito laboral, en donde pudo desarrollarse como músico y empresario.

“Me dejó crecer mucho como persona, era una persona muy apegada a las giras, de estar muy enfocado a los negocios y este confinamiento me dejó crecer, hoy en día tengo mi propio restaurante, mi oficina con mi estudio, tengo cuatro marcas de ropa registrada que no tiene que nada con mi música, pude tener la oportunidad de estar más tiempo con mi familia y de estar más con mis perros.

“Pude hacer un sinfín de cosas, me dejó el aprendizaje de que las cosas se pueden acabar de un día para otro y de que no hay que poner todos los huevos en una solo canasta, gracias a Dios mi familia no tuvo una pérdida, pero sí me puso triste que amigos cercanos sí lo tuvieron”, comenta a EL UNIVERSAL.

Lo aleja de escenarios pero se acercó a la creatividad

El músico sonorense también indicó que gracias al tiempo que no pudo realizar ningún tipo de presentación física por la pandemia le permitió escribir más y crear nueva música, algo que nunca había podido hacer por falta de tiempo y eso lo agradece mucho.

“El haber estado tanto tiempo sin shows, nos dejó crecer personalmente y musicalmente, el a veces estar de gira no te deja entrar al estudio y ahora este año y medio fuera de los escenarios tuve la oportunidad de hacer un disco entero, de hacer colaboraciones, creo que hace mucho que no tenía la oportunidad de componer de esta manera”, señala.

También expresa que a pesar de todo las limitaciones que actualmente hay para realizar un concierto, agradece que, se puedan hacer aunque sea con poco público, porque gracias a ellos, se puede reactivar la economía y con ello apoyar el sustento económico de muchas familias.

“Estoy bastante contento esa es la parte que no se ve, todo lo que generamos tanto para nuestras familias y otras que viven del entretenimiento, el equipo de trabajo por show a veces somos como 14 personas y el poder saber que vamos a poder pagar nóminas, de ingenieros de audio, luces, mucha gente, se siente bonito ayudar a mucha gente y dejar que ya no sólo sean promesas y volverlo hacer una realidad, verles las caras de satisfacción, de poder brindarles esta seguridad económica”, indica.

Y aunque respeta las decisiones de los demás, en cuanto a si se vacunan o no, opina que las vacunas son importantes para seguir adelante con la apertura de eventos.

“Este tema cada quien lo va a tomar de una manera diferente, nosotros lo queremos tomar de que es algo que tenemos que hacer si queremos estar ahí, por dos razonas, por cuidarnos, por cuidar a la gente y cuidar nuestro ingreso, el volver a los escenarios es algo que nos da un sustento, el poder meterle de nuevo unos pesos a la cuenta, cada lugar para hacer eventos tendrá sus propios protocolos para exigirnos el seguirlo y no queda de otra es cuidarnos nosotros y a la gente”, dice.

Se presentará en Autódromo

Por el momento, se encuentra promocionando su concierto presencial junto a Sabino en una modalidad de palcos el próximo domingo 18 de julio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“El no regresar ya nos provocaba ansiedad por así decirlo, cuanto tiempo estuvimos encerrados, éramos el único rubro que no había vuelto a las actividades, ya se había permitido hacer todo, como los cines, el futbol, pero la música no había regresado y ahora el poder volver a tocar con la gente y ver si llora, baila con nuestros temas creo que es algo que no se encuentra en otra parte”, expresa.