Sonia Manzano, la popular María de Plaza Sésamo, de regreso a TV con Alma´s Way

Nueva York.- Sonia Manzano, que por más de 40 años dio vida a Maria en el programa infantil "Plaza Sésamo" regresa a la televisión con Alma's Way, una serie animada con música y humor para niños, que creó inspirada en su infancia en el sur de El Bronx, en el hogar de una familia puertorriqueña.

Manzano espera que con esta serie para PBS KIDS (canal de la televisión pública), dirigida a niños de 4 a 6 años y que selos chicos desarrollen habilidades para pensar por sí mismos, como hace su protagonista Alma Rivera, la niña de seis años determinada a"Estamos mirando por el lente de una familia puertorriqueña pero es una historia universal", que muestraafirma. Los personajes también están inspirados en la familia de Manzano, y hablan como los latinos de Nueva York: en un inglés trufado de palabras en español."Alma y yo tenemos muchas cosas en común: cuando era pequeña, yo era curiosa, quería estar en todo, quería veren mi mente. Alma es una niña que resuelve sus problemas o los líos en que se mete", dijo Manzano, de 71 años, a Efe.Alma's Way, producida por la compañía Fred Rogers, da a los niños el poder dea sus problemas, expresar lo que piensan y sienten, así como reconocer y respetar las perspectivas únicas de los demás.





"Ese es el método del programa, lo más importante", dice, y comenta que la idea surgió tras percatarse de que muchos niños latinos pobres con dificultades para memorizar o aprender ingles, creían que no eran inteligentes.



"Quiero que entiendan que todos tenemos una mente, tenemos la capacidad de pensar y entender el mundo en que uno vive sin la ayuda de nadie", sostuvo Manzano, ella misma autora de algunos guiones de Plaza Sésamo.



Para Manzano, autora además de varios libros, es importante que exista un personaje latino como Alma en el que los niños hispanos puedan verse reflejados.



"Cuando me criaba en el sur de El Bronx, pasaba el día viendo televisión y nunca veía a una persona latina o afroamericana y yo pensaba: "¿dónde estoy en este mundo?, ¿qué voy a contribuir a una sociedad que no me ve?". Me siento invisible.".



"Es muy importante que los niños se vean reflejados en la sociedad porque si no, no saben qué rumbo coger. Y cuando vean a Alma, según me vieron a mi en "Sesame Street", dicen 'ahí hay alguien como yo, ella habla como yo o vive en el mismo vecindario, tiene un abuelo, come mofongo como yo, baila salsa. Ella existe, entonces yo existo también", afirmó.



La serie también mostrará elementos de la cultura puertorriqueña y de otros grupos latinos a través de la música, la comida o el idioma, y además los últimos capítulos se desarrollarán en Puerto Rico.



Uno no puede tener éxito si no conoce, y con amor, a sus raíces", comentó.



La invisibilidad de los latinos en la televisión, donde ella comenzó en 1971 y se retiró en 2015, es algo que preocupa a Manzano, quien destaca la participación de éstos en la serie.



"He visto la televisión cambiar en cantidad, no como tiene que cambiar porque tenemos que tener más latinos, Pero cuando yo empecé en 'Sesame Street' no había casi actores latinos y no había muchos escritores. Sólo teníamos uno", comentó.



"Ahora puedo decir que todos los actores de Alma's Way son latinos y el escritor principal Jorge Aguirre tiene padres de Colombia. Todos los escritores son de varias culturas", recalca Manzano, también productora ejecutiva.



El tema musical, que interpreta el actor y cantante de El Bronx Flaco Navaja, es del popular actor y escritor Lin Manuel Miranda.



"Con cuatro palabras, Lin dice más de lo que yo pueda decir con cincuenta. Me sentí muy alegre de que aceptara (escribir el tema) porque quería que la canción tuviera el lelolai (exclamación musical típica del cantaor jíbaro puertorriqueño, salsa, Hip-Hop, Rap", afirmó.