Sonia Amat, de fitness a influencer

La modelo fitness española Sonia Amat reconoce que su "retaguardia de acero" le está abriendo las puertas para regresar a México en plan grande.



Sonia apareció en las páginas de El Gráfico de EL UNIVERSAL tiempo atrás, cuando estaba de lleno en las competencias en la categoría fitness figura, por lo que tenía mayor musculatura.



"Mi vida evolucionó después de las competiciones, me mantengo en una vida saludable, más inclinada al fitness bikini y eso se nota porque ahora tengo más volumen en mis nalgas", dice de manera pícara.



Así, ahora es una modelo influencer que da algunos tips de entrenamiento. "Mi primer video se hizo viral, y eran ejercicios para el glúteo. Ahora les gusta lanzar muchos piropos a mis nalgas".



La ibérica indica que muchos de sus seguidores son de México y al parecer esto ha hecho que una revista para caballeros de circulación nacional se haya fijado en ella para ser su celebridad de portada.



"Me han hecho la propuesta, es una realidad y no tengo miedo en hacer un desnudo artístico, pero la verdad el que haya un primer acercamiento me sorprendió demasiado, porque hay muchas chicas con atributos para estar ahí, pero jamás pensé que ese tipo de revista me contactara. No sabía que se les hiciera agradable mi figura", confiesa la española.



Pero más allá de presumir una figura de diosa del deseo, a Sonia le gusta este "boom" donde las personas busquen mejorar su salud y por ende su figura.



"En los últimos cinco años hay un cambio, un auge porque la gente se cuide. Es estar bien por dentro y por fuera, todo esto se trata de mejorar la salud personal, para poder combatir enfermedades en un futuro".