Son mujeres integras, solteras y felices; Estas son las famosas que aman estar solas

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de estar en pleno siglo XXI, la sociedad sigue queriendo decir a las mujeres qué deben o no deben hacer, cuándo y cómo. Los periodistas siguen preguntándoles a mujeres de éxito qué tipo de hombre quieren a su lado o cuándo tienen pensado ser madres, en lugar de preocuparse por sus magníficas carreras, como si sus relaciones personales estuviesen directamente relacionadas con su valor como personas.

Emma Watson ha sido una de las últimas famosas en hablar del tema. Hablando con la Vogue británica, comentó "me llevó mucho tiempo, pero estoy muy feliz [estando soltera]".

La verdad es que estar soltero tiene mucho más mérito de lo que se nos suele reconocer, y celebrar la independencia y la libertad emocional puede suponer un gran cambio en tu vida. Haz clic en esta galería para descubrir qué opinan estas mujeres de éxito de la satisfacción de no tener pareja.

Jennifer Lawrence

La famosa actriz dice que nunca se siente sola y no cree que estar solo sea triste. Contó a TimesTalks que no echaba de menos estar en una relación y que no siente un hueco emocional que haya que llenar.

Rihanna

RiRi dijo a New York Magazine que los chicos necesitan atención y que ella solo quiere gastar energía con su familia y su trabajo. Incluso le calló la boca a un periodista que le preguntó qué buscaba en un hombre, respondiéndole: 'Para empezar, no estoy buscando a ningún hombre'.

Emilia Clarke

La estrella de 'Juego de Tronos' está viviendo un gran momento profesional y, en 2014, le dijo a la revista InStyle que la gente no dejaba de preguntarle con quién salía y que no salía con nadie y que no pasaba nada. También habló de que las mujeres a veces se sienten inclinadas a cuidar de los demás de forma natural, pero que muchas veces lo hacen a costa de su propio bienestar.

Jennifer Aniston

A diferencia de Rachel, Aniston nunca entendió por qué las mujeres se vuelven tan locas por los hombres. "Las mujeres cada vez son más conscientes de que no tienen que comprometerse con un hombre solo para tener un hijo", dijo. "Los tiempos han cambiado y es sorprendente la cantidad de opciones que tenemos actualmente".

Salma Hayek

La actriz afirmó que las mujeres se han vuelto adictas a relaciones de todo tipo y que su consejo es 'si la relación va a ser una m****a, es mejor tener una relación con tus flores'. Insiste en que es mucho más importante valorarte a ti misma por quién eres, no por tu relación o tu carrera.

Diane Keaton

La escritora, fotógrafa, ganadora de un Oscar y madre adoptiva de dos niños admite que, cuando era joven, creía que encontraría a alguien con quien viviría hasta que la muerte los separase. Sin embargo, después de haber tenido muchas relaciones, Keaton dice que no siente que el hecho de no haberse casado le haya arrebatado nada y que ese viejo mito de la princesa que necesita a un príncipe es una basura.

Gloria Steinem

La famosa feminista arroja un poco de luz sobre la razón de que ahora sea más común ser madre soltera: 'algunas nos estamos convirtiendo en los hombres con los que queríamos casarnos'.

Coco Chanel

La legendaria diseñadora optó por no casarse nunca. De hecho, llegó a afirmar que 'no era casualidad que estuviese sola'. También dijo que para un hombre sería muy difícil vivir con ella, a menos que fuese extremadamente fuerte. Y que, si era más fuerte que ella, entonces sería ella la que no podría vivir con él. También dijo que solo bebe champán en dos ocasiones: cuando está enamorada y cuando no lo está.

Oprah Winfrey

Es famosa, no está casada, pero lleva más de tres décadas de relación con Stedman Graham. Le preguntan constantemente si se va a casar o cuándo se va a casar, pero ella nunca cedió ante la presión. Incluso le dijo a Larry King que ella mira a Graham como una persona que está en su vida, de forma similar a como mira a sus amigos o a sus perros, en el buen sentido.

Taylor Swift

Incluso la reina de las canciones sobre relaciones adora estar sola. Deja claro que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. ¿Su rutina? Le gusta hacer cosas para celebrar que está sola: comprar una vela que huela bien, apagar las luces y hacer una lista de reproducción relajante, etc. Es todo una cuestión de perspectiva.

Kim Cattral

La actriz se dio cuenta de lo maravilloso que es estar soltera al dormir tranquilamente en mitad de la cama. "Puedo roncar, puedo echarme un pedo, puedo hacer todas esas cosas sin pensar 'oh dios mío'", dijo para BBC 4 Woman's Hour. También dijo que las mujeres pueden sentir, estando en una relación, la misma soledad que temen sentir estando solteras.

Rashida Jones

Aunque Jones ahora está casada y tiene un hijo, supo encontrar la paz anteriormente cuando estaba soletera. Admite que le llevó mucho tiempo llegar a donde estar ahora y no sentirse una perdedora por no tener pareja.

Lady Gaga

Ahora está prometida, pero hace un tiempo nos daba un gran consejo: 'Algunas mujeres escogen perseguir a un hombre y otras escogen perseguir sus sueños. Si te estás preguntando qué camino seguir, recuerda que tu carrera nunca se despertará y te dirá que ya no te ama'.

Mae West

Esta magnífica actriz, cantante y escritora se casó dos veces, pero prefería su vida de soltera. De hecho, llegó a afirmar que los hombres eran su afición y que si alguna vez se casaba, tendría que dejarlo.

Chelsea Handler

Handler no solo quiere que sea aceptable estar soltera, quiere que sea algo que celebrar. Nos recomienda que "la próxima vez que veas a una mujer soltera, en lugar de preguntarle por su novio, marido o eunuco, felicítala por su logrado sentido de identidad y por haber alcanzado la solitaria cumbre por sí misma, sin un anillo en el dedo". También destaca que el mundo habría perdido a figuras extremadamente influyentes si se hubiesen centrado en las relaciones en lugar de en sus proyectos.

Katy Perry

Aunque ahora está en una relación, ha dicho en su momento que no necesita a ningún príncipe azul para tener un final feliz: "Puedo construirme el final feliz yo solita".

Hailee Setinfeld

La actriz y cantante ha admitido que no tiene tiempo para citas, sobre todo, porque su familia y su trabajo son lo primero.

Katharine Hepburn

La difunta actriz dijo para el New York Times que no había vivido como una mujer, sino como un hombre; que solo había hecho lo que ella había querido y que tenía dinero suficiente para mantenerse a sí misma, y que no tenía miedo a estar sola.

Sandra Bullock

Bullock fue madre soltera durante unos años, pero dejó claro que no está buscando a nadie y que no siente que se esté perdiendo nada cuando no está en una relación. 'Si ocurre, perfecto, si no, tengo mucho que hacer'.

Jennifer Lopez

La cantante contó para la revista InStyle que cree que a las chicas se nos enseña desde muy pequeñas que alguien nos va a traer la felicidad. Afirmó que ella esperaba a su príncipe azul y que cada vez que conocía a alguien pensaba que sería el chico con el que pasaría el resto de su vida. Sin embargo, se acabó dando cuenta de que es fuerte, de que ella misma se gana su felicidad y que ella misma se salva si hace falta.