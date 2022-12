"Son distintos por su envidia, resentimiento": miembro de Los Caligaris, despedido por ataque a la afición mexicana

Tijuana, Baja California.- El trombonista argentino de la conocida banda Los Caligaris, Federico Zapata lanzó un desafortunado mensaje contra el futbol mexicano y hasta le costó su puesto en la banda.

Todo empezó cuando el narrador de TUDN, Paco Villa arremetió contra el portero argentino ‘Dibu’ Martínez, a quien señaló de "fanfarrón" y Fede se lanzó contra la afición mexicana:

Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota... Dejen de llorar. prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá son extranjeros... Marica”

Los internautas tundieron en redes a la agrupación y hasta pidieron al festival "Vive Latino" que reconsiderará su presentación.

Caligaris responden

Los Caligaris lanzaron un comunicado en donde informaron que Federico Zapata quedaba fuera de la agrupación.

“México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, escribieron.

Fede Zapata por su parte, pidió disculpas por sus acciones y pidió no involucrarán a la banda: "No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir".