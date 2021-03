“Solía sudar vodka”: Gary Oldman celebra 24 años de sobriedad

CIUDAD DE MÉXICO.- El famoso actor inglés Gary Oldman, celebró 24 años de estar sobrio y platicó para Los Ángeles Times el infierno por el cual pasó al experimentar el alcoholismo que lo hacía hasta sudar vodka.

Con información retomada de Infobae, Gary Oldman, de 62 años de edad, se sinceró sobre los efectos secundarios de la adicción que tenía al acohol y admitió que no se lo desearía ni a su peor enemigo.

Solía sudar vodka. Se convierte en una parte tan importante de ti. Mi lengua estaría negra por la mañana y le echaría la culpa al champú. No se lo desearía a mi peor enemigo, estar en sus garras. Es un infierno”, expresó.

El ganador del Óscar por la película “Darkest Hour”, reveló que en 1991 fue arrestado por conducir ebrio y tres años después ingresó en rehabilitación, por lo que lleva casi tres décadas sin probar bebidas alcohólicas.

Oldman señaló que inicialmente “idealizó” su adicción y la asoció con artistas inspiradores como Ernest Hemingway.

“La gente lo romantiza, e incluso yo lo romanticé. Todos mis héroes eran bebedores o adictos al opio, y uno se vuelve loco por estos poetas, dramaturgos y actores que eran grandes bebedores”, dijo.

En este mes es cuando la estrella de Hollywood cumple 24 años de sobriedad, pero aseguró que aún recuerda como si fuera ayer todas las cosas por las que le dieron ganas de beber.



Se basé en su testimonio

El actor que interpretó a “Sirius Black” en las películas de “Harry Potter”, destacó cómo fue que usó su propia experiencia como alcohólico en recuperación para su papel del guionista Herman Mankiewicz, en la nueva película de Netflix, “Mank”.

La dirigió David Fincher y aseguran que le podría valer una nueva nominación de la Academia de Hollywood, que se sabrá el próximo 15 de marzo.

Oldman confesó que interpretando al guionista Mankiewicz sin ninguna transformación, inicialmente se sintió vulnerable antes de encontrar el trabajo como “liberador”, ya que se siente más seguro cuando está caracterizado y se oculta detrás de un maquillaje, pero en esta ocasión no fue así.

“Me gusta un disfraz por mi propia inseguridad. Cuando puedo esconderme, me hace sentir más cómodo. No sé, tal vez me hacer volver a no sentirme digno, pero cuando David (Fincher) dijo: ‘Te quiero tan desnudo como nunca has estado, no quiero un velo entre tú y el público’, jugó con mis inseguridades”, externó.

El artista detalló que el cineasta le pidió que confiara en él y decidió hacerlo. Nunca se imaginó que días después se sintiera liberado.