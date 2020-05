Sofía Rivera Torres se defiende de quienes la acusan de usar Photoshop

LOS ÁNGELES, California.- Sofía Rivera Torres acudió a su cuenta oficial de Instagram para aclarar una situación en cuanto a críticas que recibió tras publicar una fotografía de ella en traje de baño.

Al parecer la conductora fue señalada por editar la imagen con Photoshop. Sin embargo, ella asegura que es todo lo contrario y no es más que el fruto de una dieta balanceada y ejercicio.

‘‘Ayer subí una foto de esta serie a mi cuenta de @chiquibabyboss y me sorprendí con los comments. No, no es Photoshop. Llevo meses compartiéndoles la dieta que he estado haciendo en mis stories, misma que combino con rutinas de ejercicio y en estos casi 3 meses ya de disciplina he logrado bajar más de 10 kgs’’, expresó en la descripción de la publicación.

Para finaliza le dio las gracias a su nutriólogo por el gran trabajo que ha hecho con ella y de paso les recomendó a sus fanáticos contactarlo.

‘‘Gracias @dr.dorado_oficial por encontrar aquello que estaba provocando mi subida de peso y por ayudar a regularme y regresarme mi seguridad. Aquí les dejo la cuenta mi nutriólogo para que lo sigan y puedan contactarlo en caso de requerir asesorías o dietas. ¡Salud por ser felices, pero sobre todo estar feliz con uno mismo!’’, aseguró.