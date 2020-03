Sofía Reyes busca amor propio, después compartirá su vida con una persona

CIUDAD DE MÉXICO.-Previo a compartir su vida amorosa con otra persona, Sofía Reyes quiere conocerse y amarse a sí misma, para que, en el momento indicado, pueda entregarse al 100 por ciento.



Por ello, la cantante está tomando un curso para entender lo que realmente necesita y, así tomar mejores decisiones tanto en el plano personal como profesional.



En la vida siempre intentamos pertenecer y nos alejamos de nosotros mismos, dejamos de ser como somos; lo importante es mantener ese amor propio, amarte, sanarte y trabajar en ti porque cuando te amas sabes amar a los demás.



"Decidí pasar tiempo conmigo misma, escucharme y fue como autodescubrirme, este proceso ha sido bastante nuevo, es reciente, del año pasado para acá. Me sentí mucho más empoderada y dije: 'Esto es lo que yo soy, lo que yo quiero y cualquiera que se aparezca en mi vida tiene que aceptarlo'", afirmó Reyes en entrevista.



La norteña, intérprete de hits como "1, 2, 3" y "RIP" comentó que esta decisión la tomó luego de haber vivido relaciones tóxicas en su pasado.

"Cuando estaba más chica, por querer agradar o evitarme algún problema, dejé de hacer cosas que me gustaban, que me nacían o que consideraba que estaban bien y me hacían sentir cómoda.



"Antes, por inmadurez y por la misma inseguridad, recibía comentarios de: 'No, no te vistas así porque más gente te va a ver'. A veces se me hacía más fácil no vestirme como yo quería para evitarme el pleito, pero cuando entiendes sobre el amor propio, te das cuenta que está padre defender lo que te gusta, lo que eres y la persona con la que estés tiene que amarte tal cual eres, no tratar de cambiarte", expresó.



La cantante recomendó a las mujeres encontrar su fortaleza interior y no dejarse amedrentar por nadie.



Aplaudió la marcha que se organizó el 8 de marzo en diferentes partes del mundo, así como el paro nacional que hicieron algunas mujeres al día siguiente.



Creo que somos una nueva ola que está generando un nuevo cambio, falta mucho por hacer, pero sí se está haciendo mucho y hay mucho ruido, ya en el mundo estamos literalmente hartas y veo cómo hombres se están sumando a esta causa y eso me parece muy padre porque inspira muchísimo", sostuvo.



Reconoció que el problema de violencia hacia la mujer le genera temor, por eso toma precauciones en extremo para evitar cualquier situación que tenga que lamentar.



"Trato de ser lo más relajada posible y no vivir una vida con miedo, de estar asustada todo el tiempo.

"Yo sé perfectamente a qué hora puedo y no puedo salir a la calle, así como qué ropa usar; realmente es un poco triste eso porque no tienes la libertad de expresarte como te gusta", dijo.