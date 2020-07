Sofía Niño de Rivera rompe en llanto en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Sofía Niño de Rivera conmovió a todos sus seguidores al publicar un video donde habla entre lágrimas de lo difícil que ha sido este tiempo en contigencia.

El día de ayer la comediante preferida por muchos mexicanos, decidió abrir su corazon por medio de Instagram y confesó que ha tenido momentos díficiles, por no saber que pueda pasar en su vida profesional.

Sofía declaró que cada vez que suele ver las redes sociales se siente desconectada y perdida debido a que ve que muchas personas se encuentran creando nuevo contenido, iniciando nuevos proyectos mientras que ella no se siente inspirada de empezar algo.

Siento que nadie esta subiendo la parte pi#$" de este pe3$%#, a mi me ayudaría mucho ver alguien que esta haciendo un video o subiendo un video que diga me la esta pasando de la ch"#$@#, yo si me siento de la ch#@%$, si tu también te sientes de la ch#@#%$ chócalas no esta fácil este p#$%#, no esta fácil saber que el mundo está así ahorita, no esta facil leer las noticas todo el día", expresó la comediante.

Además agregó que se ha dado cuenta que no todo es felicidad, que hay una parte difícil que se debería de mostrar en estos tiempos, no sólo todos haciendo bailes en Tik Tok, si no aceptar que hay días en los que no se está bien y no tiene nada de malo.

Por último la comediante se despidió con un abrazo virtual a todos sus seguidores, en minutos todos sus fanáticos comenzaron a brindarle palabras de apoyo.