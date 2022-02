Sofía Jirau se convierte en la primera modelo Victoria's Secret con Síndrome de Down

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace un par de meses se anunció que la compañía de ropa interior Victoria's Secret haría grandes cambios, tal como incluir a mujeres activistas, pero en este caso otra noticia se volvió viral luego de confirmar que la primera modelo con Síndrome de Down estaría trabajando para la compañía.

Se trata de Sofía Jirau, una modelo puertorriqueña que compartió desde su cuenta de Instagram su alegría por haber hecho realidad uno de sus sueños. Asimismo, la joven dio las gracias a todos sus seguidores por apoyarla en cada uno de los proyectos en los que participa.

Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto… ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria Secret!", escribió.

La joven de 25 años ahora forma parte de la nueva campaña de inclusión Love Cloud Collection, la cual también trabaja con otras grandes modelos conocidas en el medio, tal como Taylor Hill y Hailey Bieber. El lanzamiento de esta esperada colección se espera que sea el próximo 17 de febrero.

Fue en marzo de 2019 que Jirau se unió a la organización de Inprende, para lanzar su propio proyecto empresa con el que aspiraba a llegar a los grandes escenarios del mundo de la moda, dejando en claro que no hay límites a la hora de cumplir los sueños.

Y ahora, Sofía logra posicionarse como un gran referente mundial para las nuevas generaciones para mostrar la importancia de la inclusión, así lo dejó en claro la modelo puertorriqueña a través de sus publicaciones en la red social, tal como la imagen en la que aparece en la revista de Vogue.

"Soñaba estar en @voguemagazine y hoy se me cumplió esa meta. Mi gente, sueñen en grande. ¡Por dentro y por fuera no hay límites! Gracias a todos los que me han felicitado, estoy muy contenta, feliz y alegre", se lee en la descripción.