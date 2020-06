Sofía Castro se alista para el verano en Instagram

Sofía Castro hija de la actriz Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro, cautiva a sus seguidores en redes sociales con sus diferentes outfits y ahora muestra uno que seguro acaparará tus elecciones de verano.

Sofía no se ha cansado de compartir su dia a dia durante esta cuarentena que ha pasado en compañía de su familia con entretenidos juegos y al lado de su novio. Pero un acompañante inseparable de la joven actriz ha sido la moda, pues no ha dejado pasar ni un dia por alto y sin lucir impactante con bikinis de corte retro, pants suits de colores cálidos y looks deportivos súper en onda.

La joven hija del "Güero" Castro ha ganado mucha popularidad en Instagram y cuenta con más de un millón de seguidores, con los que comparte los detalles de su vida en cuarentena, además de looks con mucho estilo que han conquistado a sus fans y con los que muestra el gran parecido con su madre.

Esta vez nos sorprendió con una elección fresca, libre y romántica, pues a través de su cuenta de Instagram compartio una fotografía en la que aparece con un vestido blanco sin manga, de corte fluido y detalles calados en la tela.

Al ver este diseño no puede evitar sentir la sensación del viento mientras caminas por el pasto en algun jardin o campo, pero por si esto fuera poco Sofía eligió no usar bra esta vez, eleccion que no podemos aplaudir más pues además de ser liberador va perfecto con la vibra de su look.

Para complementar el look unos cuantos collares metálicos en tono dorado y por supuesto su larga y suelta cabellera dorada que le sienta de maravilla.

La hija mayor de la familia castro Rivera sigue imparable en la actuación y en las redes sociales, pues con estos looks tan femeninos y libres nos maravilla cada día más.