Sofía Castro revela que sufrió violencia doméstica

CIUDAD DE MEXICO.- Sofía Castro decidió compartir un difícil episodio de su pasado, pues la actriz acaba de revelar que sufrió violencia de pareja.

La joven abrió su corazón en una entrevista para Karla Iberia Sánchez, con quien participó en el evento “TeDx Women” con la conferencia “Amor perfecto”.

“Pensé mucho en contar esta historia porque sufrí muchísimo, viví muchas cosas muy feas, pero al final mi familia, mis hermanas, mis amigas, la maravillosa mamá que tengo, el gran papá que tengo, y sobre todo Pablo que llegó a mi vida para cambiarme el chip de lo que era tener una relación, ellos me dieron esa fuerza para no tener miedo de contar lo vivido y espero que esto les sirva a muchas mujeres", expresó la actriz.

Aunque no quiso dar nombres ni detalles de los abusos que sufrió, Sofía dijo que era muy joven cuando la violencia ocurrió, por lo que se sintió muy vulnerable y llegó a menospreciarse a sí misma.

Lo más difícil de una relación tóxica es estar ahí y no darte cuenta y no poderte amarte a ti mismo", contó.

Hablar con su familia fue clave para poder salir de esa situación, y ahora quiere contar su historia para que nadie vuelva a pasar por lo mismo.

“Para mis papás fue muy difícil, que yo estuviera viviendo una cosa así; y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada”, agregó.

“Soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le hecho ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mí”, cometó.

Tras su conferencia, Sofía recurrió a sus redes para enviar su amor incondicional a su familia, amigos y su novio Pablo.

Al final del texto, dirigió un mensaje a las mujeres que han sufrido violencia.

“Sanar lleva su proceso pero es el sentimiento más hermoso y puro que hay en esta vida. Jamás, JAMÁS tengas miedo de contar tu historia”, remató.