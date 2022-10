Sofía Castro responde ante polémica de Verónica Castro y regreso de Angélica Rivera

Ciudad de México.- Sofía Castro fue entrevistada por los medios durante su presentación de la telenovela Cabo, los reporteros cuestionaron a la actriz sobre su tía Verónica Castro y futuros proyectos.

“He tenido varias propuestas, ahorita terminé una película en Estados Unidos, la cual me tiene muy contenta y que pronto ya les podré contar un poquito más, todavía no me dejan decir nada, ya saben cómo son […] y ahorita estoy esperando dos series y estoy ahí buscando qué es lo que sale y qué es lo mejor”, declaró Sofía.

Angélica Rivera podría volver a la escena

Sofía confesó que la exprimera Dama de México volverá en breve a su vida profesional. “Muy próximo, muy pronto, ya veremos cuándo… yo creo que sí (es pronto), pero ya no me pregunten más ¡por favor!... No puedo decir nada todavía, mi mamá está muy contenta, sí va a regresar a trabajar, ahora sí que mejor que nunca”.

Se niega hablar del caso Verónica Castro

Finalmente, Sofía prefirió no emitir su postura al respecto de los señalamientos contra su tía, Verónica Castro, quien ha sido señalada por supuestamente mantener conversaciones indebidas con jovencitas menores de edad.

No voy a hablar absolutamente nada de ese tema, me voy a mantener súper al margen porque es un tema delicado en todos los aspectos, yo hablo y digo lo que siento, lo que es, la verdad de las cosas, la verdad de mi familia y tan tan, no me meto en detalles, porque no voy a estar hablando de la vida de mi familia, porque tampoco me corresponde”

Declaró.