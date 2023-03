Sofía Castro participará por primera vez en un proyecto de Hollywood

Ciudad de México.- Sofía Castro apunta este año a lo alto con la noticia de que consiguió su primer protagónico en la Meca del Cine con la película ‘Snag: Chapter one’, en su actuación del personaje Valentina.

Durante una charla con la revista People en Español, la actriz mexicana, que desde adolescente mostró interés en la actuación, habló del papel que realizará en la cinta dirigida y escrita por Ben Milliken.

“Valentina es una mujer valiente, fuerte, libre; que no deja que nada ni nadie le diga que no. Tiene muy claro lo que quiere y lo que no. No le da miedo nada y va a luchar hasta el final por su gran amor Snag. El amor que tiene con Snag es tan fuerte que irá contra todo pronóstico; incluso, en contra de su propia mamá, para poder estar juntos”, explicó.

Casting difícil

La joven de 26 años confesó que obtener el papel de este proyecto no fue nada sencillo. “Valentina llegó en diciembre cuando hice un casting. La verdad que fue un casting muy difícil porque el director me pidió bastantes escenas y las escenas de las cuales hice la audición estaban muy complicadas”, relató.

Hice el casting unos días antes de Navidad y pensé que no me había quedado con el papel. Y justo después, en el año nuevo, pedí mi deseo, pedí para quedarme en esta película y quedarme en Snag, porque era algo muy importante para mí porque amaba el personaje y la película, la historia y todo que con él llevaba […] El 5 de enero de 2022 me llamaron para el callback y lo hice con el director. Por la noche me dieron la noticia de que me había quedado con el papel de Valentina”

manifestó.

De la misma manera, la primogénita del productor de televisión destacó: “esta película para mí representa muchísimas cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. En lo profesional representa todo el esfuerzo que he hecho desde mis 14 años, todo lo que he preparado, todo lo que he construido en mi carrera. En lo personal representa que los sueños si se cumplen, y que tienes que ser disciplinada y que nunca puedes dejar de soñar. Mientras tengas disciplina, ganas y amor de hacer las cosas, los sueños si se cumplen”.

Snag: Chapter one, que estará disponible en las salas de cine y digital a partir del 28 de abril de y en video bajo demanda el 12 de mayo de 2023.