Sofía Castro orgullosa de cómo luce su madre Angélica Rivera a sus 54 años

Ciudad de México.- Angélica Rivera sigue alejada del medio después de ocupara el cargo de Primera Dama en México y su separación de Enrique Peña Nieto, por lo que gracias a sus hijas, es que se sabe un poco de la vida de la actriz.

A una semana de que la artista cumpliera años, Sofía Castro contó para el programa Hoy, cómo la pasó su madre.

La pasó muy contenta, yo no pude estar con ella por razones de chamba, pero la pasó muy acompañada con mis hermanas, muy feliz, y bueno, muy agradecida de tener a mi mamita hermosa”

Explicó Castro en entrevista para el programa Hoy.

Celebra a su madre

Al respecto de la imagen que compartió en redes sociales para felicitar a la mujer que le dio la vida, Sofía contó: “Como saben mi mamá y yo siempre hemos sido muy buenas amigas y siempre, no sé, me da mucha nostalgia y ternura siempre ver mis fotos de bebé con ella, y ahora vernos como tan parecidas físicamente o que me digan ‘¡ay, estás idéntica a tu mamá!’, es muy bonito”.

La también actriz e hija del productor José Alberto Castro confesó lo orgullosa que se siente del aspecto que luce su madre tras celebrar más de cinco décadas de vida.

“¡Qué tal!, así de espectacular, a ver si no me regaña porque dije su edad, pero mi mamá creo que está muy orgullosa de sus años u de verse así, yo quiero llegar a su edad, que está joven todavía, está bastante joven, pero yo quiero a los 54 verme así de espectacular como mi mamá”, recalcó.

Rutina de ejercicio

En este sentido, Sofía Castro reveló que lleva una cuidadosa rutina de ejercicio para lucir la figura envidiable que presume con sus fotos en redes sociales.

“Puro ejercicio a las 6 de la mañana, salgo de grabar y vuelvo a entrenar, entreno dos veces al día, cuando estoy muy tronada nada más una, y trato de cuidarme mucho, ahorita me quisiera comer esa dona, pero pues no”, comentó.

Por último, la artista de 26 años defendió la decisión de cada persona de mostrar alguna parte o todo su cuerpo en las plataformas digitales. “Cada quien cómo quiera, que enseñe lo que quiere enseñar y lo que le de paz”, remató.