Sofía Castro defiende a su mamá de los 'haters'

Ciudad de México.- Sofía Castro salió en defensa ante la prensa, de su familia y sobre todo de su madre Angélica Rivera.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz contó a los medios algunos de sus planes a futuro.

Mientras los reporteros la abordaban con preguntas sobre la salud de Verónica Castro, luego de que una íntima amiga reveló que la presentadora se estaba recuperando de un problema de salud, la actriz comentó:

No quiere hablar de su familia

“Yo como siempre lo he dicho, no voy a hablar de nadie de mi familia, ni de mi tía, ni de mi mamá, ni de mi papá, de nadie, porque a mí no me corresponde, ya saben que de mí siempre pregúntenme lo que quieran y siempre feliz les contesto, pero de los demás prefiero mantenerme muy al margen”.

Sin embargo, al escuchar que su mamá ha sido fuertemente señalada en redes sociales por presuntamente abusar de las cirugías estéticas para lucir más joven, Sofía inmediatamente replicó:

“Mi mamá se ha hecho tantos arreglos, ¡ojalá!, yo quiero que ese doctor nunca se muera, porque así voy a estar yo. La verdad es que si, no es de creerse lo espectacular que está mi mamá, mi mamá es súper a favor de las cirugías plásticas, no tiene problema alguno”.

Fotos: Agencia México

Se va a vivir con su novio

Por otra parte, la también hija del productor José Alberto “Güero” Castro confesó que su vida ha cambiado tras irse a vivir con su novio tras 3 años de noviazgo.

“Es un proceso, es un cambio, el ya como tener una relación mucho más formal, y con un compromiso mucho más grande que va a formar una familia. Ahorita ya somos dos, o sea, ya somos un equipo, ya son decisiones de los dos, pero estoy muy contenta, estoy disfrutando mucho como esta etapa de ya formalizar un poco más”, contó.

Finalmente, Sofía Castro dejó abierta la posibilidad de llegar al altar próximamente. “Ya me verán de blanco en algún momento, pero de blanco seguro que me verán. No sé si de princesa, pegado, corto, largo, no lo sé, pero esperemos que ya pronto”, dijo con una sonrisa.