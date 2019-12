Sofía Castro defiende a Angélica Rivera tras mensajes de supuestas cirugías

MÉXICO.- Sofía Castro salió en defensa de su madre, Angélica Rivera, luego de que algunos detractores de la actriz aseguraran que las recientes fotografías de la ex Primera Dama de México demostraban que se habían hecho algunas cirugías estéticas.

“Para nada, siempre comparto fotos con mi mamá, siempre ha estado bien, siempre ha estado hermosa, siempre ha estado con ese pelo rubio espectacular, no la verdad es que no, no se ha hecho nada”, dijo la joven actriz.

Al ser cuestionada sobre si está de acuerdo en que su mamá estrene romance, luego de su divorcio de Enrique Peña Nieto, Sofía confesó que tanto con ella como con su padre, el productor José Alberto Castro, es respetuosa de todas sus decisiones.

“Si ellos están felices y están contentos, tengan la decisión que tengan, tengan pareja o no tengan pareja, yo siempre los apoyo, siempre los apoyaré, pero bueno, yo creo que eso ya depende mucho de mi mamá, yo la quiero ver feliz, trabajando, con pareja o sin pareja, como ella quiera estar, pero que esté feliz”, subrayó.