Sofía Aragón se comprometió con su novio Francisco Bernot ante las luces de Time Square

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Sofía Aragón 2020 será sin duda un año inolvidable, y no precisamente por el tema de la pandemia o por la polémica en la que se vio envuelta, sino por una experiencia que la llenó de felicidad y plenitud. Y es que justo antes de darle la bienvenida al 2021, la ex reina de belleza se comprometió con su novio Francisco Bernot luego de poco más de un año de noviazgo.

La enamorada pareja compartió algunas fotos de aquella romántica noche en Nueva York, exactamente en Times Square, pues este icónico punto en la Gran Manzana fue el escenario perfecto para que el guapo empresario le hiciera la pregunta a su amada.

Emocionados por el futuro que los espera juntos, la guapa conductora y su galán han querido compartir algunos detalles de aquella velada, y han revelado los planes que tienen para su próxima boda.

Días después de su compromiso, Sofía y su galán asistieron al programa Venga la Alegría, espacio en el que compartieron algunos detalles sobre su reciente compromiso. De lo más desenvuelto, Francisco contó que no tardó mucho en darse cuenta de que la ex reina de belleza era la elegida.

“Fue en los primeros meses, no creas que me tardé tanto”, aseguró al ser cuestionado por los anfitriones. A su vez, relató lo nervioso que estaba el día en el que le hizo la propuesta, pues durante horas llevó consigo el anillo, esperado el momento ideal".

“Estaba aterrado, porque desde la 1 de la tarde que salimos a caminar yo lo traía, y fue hasta las 9, 10 de la noche”, relató. Además, confesó que en su afán de que todo fuera perfecto, incluyo ensayó esa misma mañana frente al espejo cómo le pediría a su novia que fuera su esposa".

Por su parte, Sofía señaló que, si bien notaba algo extraño en el comportamiento de su novio, nunca imaginó lo que se traía entre manos. “Sí lo veía a él raro porque estaba como cantando todo el tiempo”, recordó.

Mientras que Francisco quería que todo fuera perfecto aquella noche, ella apostó por la comodidad sin saber que todo quedaría inmortalizado en fotos.

“En ese momento yo tenía tanto frio antes de salir a Times Square que yo decidí ponerme su pijama, unos pants: ‘Préstame tu pants para ponérmelos encima de los jeans’. Y él: ‘Cómo te vas a poner pants si ahorita nos vamos a tomar una foto en Times Square’”, ´narró.

Francisco continuó con el relato retomando lo que ella le contestó entonces: “’Me tomas las fotos de aquí para arriba’, y yo: ‘Si supieras que me voy a hincar, o sea, vas a salir de cuerpo completo…’”.

La posible fecha de la boda

Y finalmente, con un look casual, Sofía fue sorprendida con la propuesta tal y como lo mostraron las fotos que más tarde publicaron en sus redes sociales. Al hablar de la fecha del enlace, la ex reina de belleza señaló que por ahora no hay nada concreto, sin embargo sí dejó claro que prevén sea este año.

La presentadora de televisión Sofía Aragón recibió propuesta de matrimonia a fines de año en Nueva York.

“Creo que todavía es muy pronto, sentimos que apenas nos bajamos del avión… Es este año”, comentó en el programa de TV Azteca, mismo en el que ambos participaron en una dinámica en la que revelaron que piensan en Asia y en la India para su luna de miel.

Días antes, a su llegada a la Ciudad de México procedentes de Nueva York, Sofía y su galán habían sido cuestionados por la prensa sobre su próxima boda, y en ese momento la guapa modelo había revelado no sólo la posible fecha, sino también en el lugar “La fecha exacta no la tenemos definida, seguramente para finales de año, y va a ser en el lugar en el que nos conocimos, que es en Las Mañanitas, que es su hotel”, detalló la joven, refiriéndose al hotel ubicado en la Ciudad de Cuernavaca, en Morelos.

“Por más que sea un año difícil la vida te sorprende y te dice ‘no, siempre hay algo bueno’. Fran llegó a mi vida a demostrarme que no hay absolutamente nada absoluto, vaya, que realmente la vida está repleta de subes y bajas, pero siempre al final hay algo bueno que te espera”, reflexionó en su encuentro con los medios.