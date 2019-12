Sofía Aragón lista para agradecerle a la Virgen de Guadalupe

Sofía Aragón está lista para agradecerle a la Virgen de Guadalupe lo que ha cosechado este 2019. La noche de este miércoles y madrugada de jueves la segunda finalista de Miss Universo será la conductora especial de "Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe" que serán televisadas por TV Azteca.



"Como mexicana siempre me he sentido muy orgullosa de nuestras tradiciones y de nuestras raíces y creo que es importante que siempre antes de cualquier cosa seamos agradecidos, entonces va a ser un momento y una oportunidad para mí para poder agradecer a nuestra morenita por todas las bendiciones que se me han otorgado este año", comenta la jalisciense.



Más que estar nerviosa, comparte, la experiencia le genera emoción y se siente honrada de haber sido invitada luego de su participación el pasado fin de semana en el certamen Miss Universo. "Es el cierre de la década, para mí es clave, estamos cerrando una década en la que yo sembré y por fin creo que es momento agradecerle a la virgencita una cosecha que logramos".



Las mañanitas se transmitirán al terminar el programa "Hechos" con Javier Alatorre.



La modelo, escritora y empresaria de 25 años desde su llegada de Atlanta, estado estadounidense en donde se llevó acabo el certamen de belleza, aseguró a EL UNIVERSAL que siente que este siglo es el de la mujer, ya que en este tiempo han alzado la voz para exigir sus derechos y para detener la violencia de género que hay contra ellas no sólo en México sino en todo el mundo.



Quien fuera derrotada por la sudafricana, Zozibini Tunzi, el pasado domingo, agradeció el apoyo de todo México, y reveló que eso le ayudó para mantenerse fuerte y segura durante el concurso de bellas, el cual asegura es más que eso, porque lo ve como una plataforma en donde el progreso social y el liderazgo que ha conseguido la mujer a lo largo del tiempo.