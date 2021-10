Soctt Disick se vuelve loco por compromiso de Kourtney Kardashian y Travis Barker

ESTADOS UNIDOS.- El portal especializado de espectacúlos PageSix ha dado a conocer que Scott Disick, fundador de Talentless está perdiendo la cabeza por las inminentes nupcias de Kourtney, después de que se conoció la noticia el domingo por la noche.

"Scott se está volviendo loco", dijo el informante. “Él va a irse al fondo. Es realmente malo. Está a punto de oscurecer ".

Kourtney da el "Sí"

Barker le propuso matrimonio a Kardashian en la playa de Montecito, California, con un anillo de diamantes de talla ovalada que se estima en un millón de dólares .

Disick comparte tres hijos con su ex: su hijo Mason de 11 años, su hija Penelope de 9 años y su hijo Reign de 6 años.

Si bien la ex estrella de "Flip It Like Disick", de 38 años, puede no estar entusiasmada con el compromiso, dio su bendición a la relación de Kardashian con el baterista de Blink-182 durante la reunión de "Keeping Up With the Kardashians", que se emitió en junio.

"Quiero decir, sí", dijo Disick al presentador Andy Cohen cuando se le preguntó a quemarropa si "bendeciría" el romance de la pareja. “Creo que si realmente amas bien a alguien, quieres que sea feliz pase lo que pase. Entonces, le doy una bendición para que sea feliz ".



Juego de caballeros

En retrospectiva, no parece que Disick quisiera decir lo que dijo porque luego sombreó el PDA de la fundadora de Poosh con Barker en un DM de Instagram a uno de sus otros ex, Younes Bendjima .

Kourtney Kardashian y Travis Barker.

“¡¿¿Esta chica está bien ?! Broooo como lo que es esto. En el centro de Italia ”, pareció que Disick le escribía a Bendjima, adjuntando una foto de Kardashian, de 42 años, montando a Barker, de 45, en un bote.

“No me importa mientras ella esté feliz”, supuestamente respondió Bendjima, quien tomó una captura de pantalla de los mensajes y luego los compartió. "PD: no soy tu hermano".

Disick y su entonces novia Amelia Gray Hamlin rompieron poco después. Él y Kardashian salieron de 2005 a 2015. Ella se hizo pública con Barker en enero.