Skywalker aparece en The Mandalorian, provoca nostalgia entre los fans de la serie

MÉXICO.- Cómo ya es costumbre los viernes, Disney+ reveló la lista de estrenos que llegan hoy al servicio de streaming.

Entre ellos, el final de temporada de la serie “The Mandalorian”, un éxito desde su lanzamiento en 2019 y que llegó a México junto a Disney+ el pasado 17 de noviembre.

The Mandalorian se convirtió en un éxito y fenómeno inmediato. La serie de la franquicia de Star Wars ganó el afecto de miles de fanáticos de la saga desde que vieron al tierno y carismático Baby Yoda, conocido como 'El Niño' en la serie, y que posteriormente nos enteramos de su verdadero nombre: Grogu. Sin embargo, vivimos un cierre de temporada épico gracias a la aparición del mítico guerrero Jedi, Luke Skywalker.

Antes de entrar en materia, debemos darte una ¡alerta de spoiler! Te contamos cómo ocurrió a continuación, si es que no tienes tu suscripción a Disney Plus o aún no has tenido tiempo de ver el capítulo...

El Capítulo 16 de 'The Mandalorian'

Llegamos al final de la segunda temporada de la serie, donde Mando, protagonista de la serie, está en busca de Grogu, quien fue previamente robado por Moff Gideon, un personaje que conocimos por primera vez durante esta saga y no es menos que el líder del Imperio Galáctico y principal antagonista de la serie.

Sin embargo, Mando no podrá infiltrarse sin ayuda, por lo que primero recaba información, para descubrir que su incansable compañero de aventuras. Es un ingeniero del Imperio quien les da la información necesaria y les dice que Grogu está en un calabozo.

Es así como Mando y su grupo se adentran en una nave del Imperio, en busca de su compañero. Para ello, se dividen para abrir paso al protagonista, mientras los demás vencen troopers a diestra y siniestra; mientras, el protagonista se abre paso hasta el lugar donde Moff Gideon tiene a Grogu.

Mando logra arrebatarle no sólo a Grogu, sino también el sable oscuro y a Moff Gideon como rehén. Sin embargo, hay un obstáculo más que vencer: un pelotón entero de Darth Troopers.

El momento de las lágrimas: Aparecen Skywalker y R2D2; Grogu se marcha con ellos

Cuando todo parece perdido, aparece un misterioso guerrero que comienza a destruir a todos y cada uno de los malvados robots. Al llegar a la sala de mando de la nave, donde se encuentran nuestros héroes nos damos cuenta de algo: es el guerrero Jedi.

Mando permite que pase, Luke Skywalker pase, y le pide que deje ir a Grogu con él. El protagonista, en un duelo personal, le dice a 'El Niño' que debe ir con él para perfeccionar sus habilidades y sacar todo su potencial. Finalmente, Mando se quita el casco, vemos su rostro en una épica y dramática despedida y vemos a Grogu, R2D2 y Skywalker alejarse lentamente. "Que la fuerza los acompañe", fue lo último que dijo Luke... ¿Puedes evitar llorar después de esto?