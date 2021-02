“Sister Act The Musical” se pospuso para 2022 a causa de la pandemia y sin Whoopi Goldberg

CIUDAD DE MÉXICO.- A los fanáticos de “Sister Act” y Whoopi Goldberg les cayó “como balde de agua fría” la noticia de que la estrella de Hollywood ya no estará en el musical de Broadway “Sister Act The Musical”, el cual su estreno se pospuso para 2022.

De acuerdo a lo publicado por el Daily Mail, la producción de “Sister Act The Musical” lanzó un comunicado en el que informaba que la obra que debía estrenarse en unos meses, siempre no podrá llevarse a cabo su presentación sino hasta el año que entra.

Esto es porque Whoopi Goldberg, de 65 años de edad, no puede representar a su famoso personaje de Deloris Van Cartier ni a ningún otro, mientras estén las restricciones de la pandemia, además así lo estipula el Eventim Apollo de Londres, donde sería el estreno.

Debido a las restricciones pandémicas actuales y en curso y el efecto dominó que esto ha tenido en el calendario de producción internacional, Jamie Wilson y Whoopi Goldberg, los productores de Sister Act The Musical, lamentablemente han tomado la decisión de que es imposible abrir el espectáculo en Londres este verano y han pospuesto actuaciones en el Eventim Apollo hasta 2022”, reza el comunicado.

Se detalló que la nueva temporada está programada para Londres, del 19 de julio al 28 de agosto de 2022.



Whoopi se retira de la actuación

“Sister Act The Musical” es una producción teatral basada en las populares películas de los 90’s “Sister Act” y “Sister Act 2: Back in the Habit”, y por primera vez en la historia, Whoopi Goldberg realizaría nuevamente el personaje de “Deloris Van Cartier”.

Whoppi actuaría con Jennifer Saunders interpretando a “Mother Superior”, quien fue actuada en la película por Maggie Smith, pero debido a la decisión que Goldberg tomó de retirarse de la actuación por temor al coronavirus, tendrán que hacerse las audiciones lo antes posible para el personaje.

“Sister Act es una persona cercana y querida para mi corazón y estoy decepcionada de que no podré actuar en esta producción dadas las circunstancias; sin embargo, mis socios de producción y yo continuaremos trabajando para montar una producción fantástica, con un elenco nuevo increíble y esperamos presentarlo cuando se pueda hacer de manera segura para todos en el escenario, detrás de escena y en la audiencia”, finalizó.