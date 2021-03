"Sin ustedes no hay vida": JBalvin dedica unas palabras a todas las mujeres

Jbalvin se ha caracterizado como uno de los cantantes más reconocidos mundialmente en el género de reguetón, que con sus más grandes éxitos como "Morado", "Mi gente", "Ay vamos" en otros temas que lo han llevado a ser uno de los favoritos por su público.

En este día Internacional de la Mujer son muchos famosos que se han sumado a brindar su apoyo incondicional, con imágenes o con mensajes de reflexión en redes sociales.

Fue el reconocido programa de 'Suelta la sopa' que por medio de su cuenta de Instagram se publicó un video en el que aprovechó para dar unas palabras de cariño y respeto para todas las mujeres.

He estado buscado frases, fotos e imágenes, que pudieran en una sola imagen el cariño y respeto que le tengo a la smujeres, pero tampoco tengo las palabras perfectas ni precisas, pero si agradezco su existencia, sin ustedes no hay vida, no hay magia, inspiración, no hay sin palabras" dijo el cantante.