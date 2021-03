'Sin miedo al éxito': Gabriel Soto aconseja a Jordi Rosado hacer un vídeo íntimo

TIJUANA, B.C.- “Hazlo, sin miedo al éxito, papi”’ le dijo Gabriel Soto a Jordi Rosado sobre el video sexual que se viralizó del actor, y del que el conductor tenía varias dudas, para que su parte íntima se viera con mayor proporción.

En un tono humorístico, y también con respeto, la pregunta se hizo de dentro programa “Miembros al aire” que esta noche se podrá ver por Unicable.

“Pasando la parte fuerte y difícil que ya pasaste y evidentemente las niñas y todo este rollo, si se ve un pinche animalón cab...yo nunca en mi vida he hecho un video así”, recalcó Rosado.

Ante la pregunta, sus compañeros de conducción José Eduardo Derbez, Raúl Araiza, Jorge “El Burro” Vanrankin y Paul Stanley se sorprendieron de la interrogante.

“La pregunta es: Pones la cámara en un cierto ángulo para que se vea la torre más grande”, cuestionó Rosado.

En tanto “El Burro” le señaló que porque hacía esa pregunta, y Rosado respondió que por saber cómo colocar la lente de la cámara.

“No lo hice pensando en esa, no fue así”, explicó Soto, que si afecta, y que le sigue molestando la filtración, porque su error no fue grabándose como quiso y cuando quiso.

Puntualizó Soto que no está mal lo que uno hace con su cuerpo, se va al baño y hasta se autocomplace.

“Todo mundo lo hace y no es un delito, pero no está padre que todo mundo lo vea, no está nada padre”, recalcó Soto.

Mencionó que hace mucho no veía ese video y poco se acordaba de el, y fue su equipo de Relaciones Publicas quien le avisó estaba en la red.

“Ahora si que a aguantar vara”, sostuvo el actor que da vida a Pedro Cazares en “Te acuerdas de mi”.