"Sin-cuenta" de las malas experiencias: así celebró Thalía su cumpleaños 50

MÉXICO.- Este 26 de agosto Thalía cumple cinco décadas de las cuales ha dedicado la mayor parte a su carrera artística. No es de sorprender que los miles de fans que ha cosechado a lo largo de estos años quisieran sentirse en cercanía con ella felicitándola activamente en sus redes sociales.

Thalía quiso involucrar a sus seguidores en su celebración con lo que llamó la “Thalía HBD party” que consistió en que le enviaran un video imitándola o una fotografía recreando alguno de sus famosos outfits.

La publicación de Instagram con la que Thalía decidió dejar registro de la celebración se llenó de felicitaciones y buenos deseos así como de halagos por lo bien que lució la cantante. En ella se le aprecia con un colorido traje de baño posando en la alberca de su mansión junto a un gran “50” hecho de globos.

La reflexión de la cantante sobre su edad

La intérprete de “No me acuerdo” acompañó la publicación de un emotivo mensaje de agradecimiento por los aprendizajes que reúne hasta esta etapa de su vida:

“50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió la cantante.

Otra parte de la celebración fue la portada de la revista Caras, para la cual ofreció una entrevista donde comentó que vive su vida de forma divertida, feliz y enérgica, tal como lo muestra en sus redes sociales, ya que no tiene miedo ser ella misma.

Finalmente, ante la pregunta cómo se siente sobre su edad, reveló que no es algo que le quite el sueño ya que no mide su vida en números.