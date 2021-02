Sin Manelik ni Jawy, así será la nueva temporada de "Acapulco Shore"

CIUDAD DE MÉXICO.- La octava temporada de "Acapulco Shore" está cada vez más cerca y aunque MTV no ha revelado mucho de su exitoso reality show juvenil, varios de los "shores" que hemos visto en pantalla han confirmado su regreso a esta nueva sesión de fiesta y vida loca.

Lamentablemente dos de los personajes favoritos de "Acapulco Shore" ya no volverán a la temporada ocho del reality. Después de tener una romántica boda simbólica y cerrar la temporada siete con su promesa de amor, Manelik y Jawy confirmaron que no volverán a la casa vacacional de MTV, al menos no en la próxima temporada.

También ellas están confirmadas



Karime, Nacha, Isa y Fer Moreno.



Recordemos que Manelyk dijo que no iría a esta temporada porque tiene otros proyectos, al igual que Jawy. https://t.co/Kk7Bb6pCsK pic.twitter.com/GkrsYehEZz — La Comadrita (@LaComadritaOf) February 26, 2021

Pero el show debe continuar, las peleas y las noches de diversión desenfrenada regresarán recargadas con las ya conocidas Karime, Nacha y Fer Moreno. Además, en Twitter se confirmó la llegada de un nuevo miembro a la casa de los "shore", se trata de Diego Garciasela, famoso influencer y estrella en TikTok, formará parte de la nueva temporada de "Acapulco Shore".

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la octava temporada de "Acapulco Shore" ya que, actualmente, se transmite un Acaplay Xtremo, en donde los protagonistas reaccionan a sus ocurrencias.