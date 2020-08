"Simplemente hay que apoyarlos": Pati Chapoy defiende boda de hija de Alejandro Fernández en plena pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.-Alejandro Fernández entregó en el altar a una de sus gemelas, Camila, quien contrajo nupcias con Francisco Barbas, este suceso ocurrido en medio de una grave pandemia en México causó indignación en las redes sociales.

Sin embargo, una personas salió en su defensa, la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy.

"Siempre es momento de casarte con la persona que tú amas”, declaró Chapoy en su programa.

Asimismo, agregó que "si otras personas deciden hacer un evento como un matrimonio o un cumpleaños, es asunto de ellos. No es asunto de Ventaneando. En lo personal, quiero y admiro a toda la familia Fernández.Simplemente hay que apoyarlos”.

En las imágenes que circulan en las redes del enlace en la Iglesia de San Martín de Porres en Guadalajara, Jalisco, se puede apreciar a Don Vicente Fernández y su esposa Cuquita, asistir a la ceremonia, así como la llegada acaballo del afortunado junto con una cabalgata de amigos.

Las críticas en Internet no se hicieron esperar.

Una de las principales quejas fue que la novia no usó cubrebocas, además de que el novio llegó en un caballo a la iglesia.

"Pero porque no se esperaron que se acabara todo esto"; "La novia sin tapabocas como si el coronavirus dijera 'no, porque es la novia'"; "¿Y la pandemia dónde quedó? Lo que pasa es que para los ricos no existe y pueden pagar sobornos"; "Está embarazada o que prisa" y "Que irresponsables, creen que por tener dinero no les puede dar el virus", son algunos comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones del programa "El Gordo y la Flaca".

Chapoy por su parte dijo que "si algo adelante les pasa por reunirse sin cubrebocas, es asunto de ellos. No es de Ventaneando ni de ustedes”.