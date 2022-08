Silvia Pinal se encuentra emocionada a horas de recibir homenaje en Bellas Artes

Silvia Pinal la gran diva del cine, televisión y teatro, recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes para celebrar su vida, su trabajo y su legado.

A escasas horas de efectuarse la celebración, la intérprete de más de 90 años brindó una entrevista para el programa Ventaneando donde confesó la felicidad que le embarga por este evento.

“¡Ay, sí!, Estoy muy emocionada porque realmente yo cuando estudiaba, yo estudié mucho tiempo en Bellas Artes”, expresó con una gran sonrisa.

Al escuchar a Pati Chapoy recordar la exitosa trayectoria artística que la hizo merecedora a esta distinción tan especial, doña Silvia expresó:

Sí, cómo no, claro que sí. Estoy muy agradecida […], me encantará ver a las actrices (que participen en el homenaje), me gustará mucho verlas para felicitarlas y agradecerles”.