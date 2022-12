Silvia Pinal revela sus planes para esta Navidad

Ciudad de México.- Silvia Pinal habló sobre la relación que mantiene con Alejandra Guzmán y Frida Sofía, a días de celebrarse las fiestas decembrinas.

La primera actriz platicó con periodistas que acudieron a un evento celebrado en la Ciudad de México.

Al escuchar el nombre de su famosa hija y el éxito que ha tenido en su reciente gira, la presentadora de televisión expresó: “Bendito sea Dios, ella es una muchacha muy linda, muy valiosa, y que bueno que le esté yendo así”.

Consejos a Alejandra Guzmán

Al respecto de los consejos o lecciones que le brinda a la rockera tanto en el terreno personal como profesional, la también actriz confesó: “No nunca. No, no (la regaño), para nada, si se equivocaron, pues allá ellos, pero normalmente no se equivocan”.

Cambiando radicalmente de tema, la intérprete de más de 90 años habló de las fiestas decembrinas y la forma en que se está preparando para la Nochebuena. “El árbol de Navidad ya está puesto y está precioso, y ya me compré un vestido divino”, declaró.

Con relación a si su nieta Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, viajará a México para dichas fechas, doña Silvia comentó: “No lo sé, no me han hablado ni me han dicho nada, yo espero que sí porque ellos saben conmigo cuentan, pero si no ni modo, los voy a extrañar”.

Frida Sofía tiene su apoyo

Al hablar de Frida Sofía, quien hasta el momento no ha solucionado sus diferencias con su madre Alejandra, la matriarca de la Dinastía Pinal aseguró que por su parte cuenta con su apoyo.

“Claro, sí, pero no, no la he visto, ni sé nada de ella, pero ella sabe que sí cuenta conmigo, porque a Frida la conozco y la quiero. No la he visto, pero sí sé lo que está pasando, ella sabe, yo la veo y ella sale conmigo y me quiere”, declaró.

Sobre el romance entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, doña Silvia manifestó: “Me da mucho gusto que sean felices, que la pasen bien, que vayan a lo bien, no volteen a lo malo. Si ellos son felices, qué bueno, yo estoy con ustedes, y si no quieren que esté con ustedes, me hago tonta y me doy la vuelta. Todo lo que quieran cuentan conmigo, ya lo saben”.

Finalmente, al hacer un balance de este año, la artista expresó: “Me fue bien, por lo menos a mí me fue muy bien, yo estoy contenta y estoy feliz, y ojalá que Dios me dé más vida y más salud, para que todo siga saliendo bien”.