Silvia Pinal reaccona al noviazgo de su nieta Stephanie Salas con Humberto Zurita

Ciudad de México.- A muchos tomó por sorpresa la confirmación de la relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas, especialmente porque había dicho que no le interesaba tener una relación después de que su esposa Christian Bach falleciera.

Y aunque casi todas las integrantes de la dinastía Pinal se han pronunciado a la noticia, la que no había externado su postura al respecto, era Silvia Pinal, quien en la conferencia de los Premio Bravo habló sobre el noviazgo de su nieta.

La matriarca le tomó por sorpresa el amorío de Salas, al reaccionar con un:“¿Quién anda con Stephi?... Oh!”.

Tras unos segundos de escuchar a los reporteros informándole sobre la relación, Pinal agregó:

¡Ay! ¿Dónde andan?... ¡son novios! ¡Ay pobrecitos!, no pues que hagan lo que quieran, son guapos, no son feos, y siempre tienen la sonrisa en la cara, son lindas y lindos”

Sobre su homenaje

Previamente en conferencia de prensa, Silvia Pinal habló de su reciente homenaje en Bellas Artes, en especial de su Stephanie, quien le rindió tributo interpretando un tema musical.

“Ella cuenta con mi apoyo. Y además hay gente muy agradable. En ningún momento… no sé, que no les gusta esto, que no les gusta el otro”, expresó.

Por otra parte, al escuchar que Luis Miguel, padre de su bisnieta Michelle Salas volverá a los escenarios el próximo año, la artista dijo: “No lo he visto para nada, me contaron algo así, pero no, no tuve el gusto de poder hablar con él”.