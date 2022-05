Silvia Pinal quiere regresar al teatro: ''Estoy llena de alegría''

Ciudad de México.- La actriz Silvia Pinal se expresó tras su regreso a los escenarios de teatro, después de que días previos tuviera un incidente con su salud, por lo que no se presentó en una función especial que se daría a la prensa.

Tras finalizar la obra el domingo, Silvia habló con la prensa de Hoy y expresó su deseo de continuar trabajando en el medio artístico.

Estoy llena de alegría, muchas gracias muchachos, aquí fue una cuestión extraña para ver cómo salían las cosas, y salieron bien. Me divertí muchísimo”

Fueron las primeras palabras de la artista de más de 90 años.

¿Qué es para Pinal el teatro?

Cuando habló sobre lo que significaba el teatro para ella, la primera actriz dijo: “Significa una alimentación exacta y perfecta, nada más eso… La gente me dice cosas muy hermosas y yo me siento muy satisfecha porque realmente entrar al cine o al teatro es llenarnos de satisfacción, no hay otra palabra, satisfacción”.

De igual forma, Silvia lanzó un mensaje a sus seguidores. “Muchas gracias […] No se cansen nunca de decir palabras preciosas, también grito y bailo y salgo llena de satisfacción”.

Conjuntamente, agradeció a las madres por llevar a sus hijos al teatro. “¡Cómo no!, es una de las nuevas satisfacciones que tengo, así que gracias mamás, gracias niños”.

Y antes de retirarse del lugar, la señora Silvia Pinal externó su gusto por la vida expresando: “¡Y que viva la vida, como chin%&* no!”.