Silvia Pinal presume que es abuela otra vez

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal se ha convertido en abuela de un varón por primera vez . El honor se lo otorgó su hijo Luis Enrique Guzmán.

Fue el mismo Luis Enrique quien compartió la noticia mediante su cuenta de Instagram: “Apolo que viene en camino ya llegó, bienvenido al mundo hijo”, cabe señalar que este sería su tercer hijo.

Pinal comentó durante una entrevista para el programa Ventaneando que su nieto nació en la Ciudad de México este viernes 30 de agosto, alrededor las 9 de la mañana.

La primera actriz dijo estar muy contenta y emocionada ante la llegada de su nuevo nieto, sin embargo aceptó que no le agrada mucho el nombre que sus papás eligieron para él.

“Espero que no se llame así, que no sea así […] Apolo no, no, no”, señaló entre risas Silvia.

La famosa señaló que no había conocido aún al nuevo integrante de la familia pero lo haría este sábado 31 de agosto: “Hablé con mi hijo para decirle que ahorita iba y me dijo ‘mamá no vengas porque no dejan entrar a verlo, o sea que hasta mañana es mejor que vengas’, pues bueno”