Silvia Pinal en problemas económicos por culpa de un banco

Ciudad de México.- Silvia Pinal padece viacrucis debido a que una institución bancaria no acepta su firma en los cheques que emite, por lo que acudió a la sucursal para arreglar el problema, aunque los resultados no han sido los esperados.

Las cámaras del programa Hoy captaron cuando la actriz fue al banco, y después de dos horas dentro del banco y cambiando constantemente de ventanilla, abandonó el lugar molesta y sin dinero.

No me quisieron dar el dinero, entonces vine yo personalmente a decirles ‘el dinero sí es mío… al revés, (vine a ver) que ustedes tienen mi dinero, dénmelo y tengo todo el derecho de que me lo den’”