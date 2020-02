Silvia Pinal desmiente estar en riesgo por tratamiento estético

CIUDAD DE MÉXICO.- En una revista de espectáculos se difundió la noticia de que Silvia Pinal se había sometido a un tratamiento estético que habría salido mal, asegurando que le habían inyectado plástico y que se encontraba delicada de salud.

Para aclarar rumores, la primera actriz dijo en entrevista para el programa Ventaneando que le había sorprendido el escuchar esa noticia, pues ella afirma que no se ha sometido a ningún tratamiento estético en años.

Mi cara siempre está bien, yo me hice una cirugía hace muchísimo tiempo porque yo necesitaba, para una película necesitaban una caracterización buena, y entonces me mandaron a que me hiciera la operación y salí muy bonita, muy chiquita, muy jovencita, pero han pasado casi 20 años”, mencionó.