Silvia Pinal aclara que la invitaron a vacunarse en el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal aclaró la controversia con respecto a los señalamientos en su contra luego de ser acusada de romper los protocolos de vacunación y recibir la inmunidad contra el Covid-19 en el Estado de México pese a que ella reside en la Ciudad de México.

Luego de recibir la segunda dosis contra el coronavirus, la primera actriz explicó que nunca fue su intención vacunarse en otro lado que no fuera su alcaldía, pero recibió la invitación y no la desaprovechó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Es que no me fui a vacunar yo me fui a (cosas de trabajo) y ahí de colada me metieron a la vacuna”, dijo la también conductora durante su encuentro con diversos reporteros.

Sobre si ha tenido alguna reacción, Doña Silvia comentó: “ya me pusieron la primera, me la pusieron hace tiempo y esta me tocó yo creo que la segunda, yo creo que ya es la última, pero no, me va muy bien”.

Por otra parte, la líder de la Dinastía Pinal aseguró que no cambiará de postura al respecto de las diferencias entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, por lo que no intervendrá en ese tema. “Es muy difícil porque son niñas muy fuertes y muy importantes y tienen sus ideas y las respeto mucho”.

Al respecto de las especulaciones con relación a que la llamada entre su famosa hija y nieta fue armada para obtener publicidad, La Pinal comentó: “¡No hombre!, ¿cómo crees?, esas cosas no se juegan, el padre, la madre, el hijo, el sobrino, eso cosas no se juegan con eso. ¡Qué bueno! (que ya hubo un paso), es normal, es su mamá, son mamá e hija”.

De la misma manera, Silvia Pinal se dijo interesada en que su nieta Frida pudiera participar en su proyecto teatral. “Sí me gustaría, pero para qué lo digo si no creo que lo pueda hacer, ella es independiente, hasta cierto momento tiene cosas que tiene muy enfrente y que las ha hecho muy bien, hay que dejarla porque son valores muy entendidos”.

Cambiando radicalmente de tema, la actriz fue cuestionada sobre si verá la nueva temporada de la serie de Luis Miguel, debido a que ha trascendido que “El Sol” hablará de Michelle Salas.

“Me parece perfecto, ese muchacho tiene una voz que Dios le dio y que se lo bendiga caray, porque canta precioso, tiene una voz linda, cuando se viste de frac se ve guaperrimo, a mí me gusta mucho ese muchacho. Lo conocí muy de pasada, estaba en una fiesta, y de hola y hola y nada más, él es muy respetuoso, pero hasta ahí”.

Por último, y regresando al tema de las vacunas, un periodista le comentó que su ex pareja Enrique Guzmán se quedó sin la segunda dosis de su vacuna, a lo que Doña Silvia únicamente dijo: “¿Y qué culpa tengo yo?... ¡Ay, Enrique!, ¡Me hubieras avisado!... ahorita va a venir a mentarme la ma&%*… mejor no (digo más)”.