Silvia Lomelí pierde a su padre por Covid-19, su familia luchan contra el virus

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días recordamos la historia de supervivencia de la presentadora y actriz Silvia Lomelí, quien reapareció en redes sociales para confirmar la tristeza que embarga a su familia, pues su papá murió.

Desde enero no compartía nada en su cuenta de Instagram, pero este fin de semana publicó la foto de su padre, con un emotivo texto en el que la conductora despide a su padre.

Silvia Lomelí también comentó que está en plena lucha contra la COVID-19, pues ella y su familia se recuperan tras contagiarse.

Las muestras de cariño de sus fans no se hicieron esperar, pero también le escribieron algunos famosos…

Es una guerrera

Era de las conductoras más queridas de ‘Hoy’ a inicios del milenio, pero pasó 14 años alejada de los reflectores porque sufrió un paro cardiaco.

“Se tardaron mucho tiempo en reanimarme, entonces tuve un problema en el cerebro, faltó oxígeno en el cerebro y me provocó una cosa que se llama irritabilidad corticas y otra que no me acuerdo, eso me pasa, se me olvidan las cosas”, contó Silvia Lomelí en ‘Hoy’.

“Entonces tuve que rehabilitarme y pasaron más de 10’ años de rehabilitación”, dijo la conductora, quien aún le costaba un poco hablar con perfecta dicción.