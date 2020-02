¿Siguen rencillas entre Samo y Mario Domm? Confiesa por qué no es parte del 4 latidos tour

Samo, ex integrante de la agrupación Camila, confesó sí son ciertos los rumores de que habrá un reencuentro con sus compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado.

Yo estoy aquí en el momento que quieran descolgar el teléfono”.

El cantante afirma que hace tiempo él le mandó un mensaje privado por instagram a Domm, donde le daba su número de teléfono y mostrando disponibilidad.

“Le dije: ‘amigo, aquí está mi teléfono, márcame cuando quieras, los extraño, los quiero, los admiro y los respeto.’ No he recibido llamada, no he recibido mensaje de texto”.