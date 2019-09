Siguen en la búsqueda José Joel y Marysol del cuerpo de José José

MIAMI.- Luego de que José Joel y Marysol llegaran a la funeraria Caballero Rivero Westchester, lugar donde trascendió que se encontraba el cuerpo de José José, ahora los hijos del “Príncipe de la canción” revelaron que la información fue falsa.

Tras una larga espera, al salir de la funeraria, José Joel confirmó: “Nos están informando que aquí tampoco está el cuerpo de mi papá”.

De la misma forma, el hijo del artista aseguró que tardaron mucho tiempo en salir debido a que las personas del lugar trataron de ayudarlos en esta indagación, pero no lograron nada.

Por su parte, Marysol confesó: “el cuerpo de mi padre no está aquí, déjenos irnos a comer, a seguir pensando, seguir investigando”, y tras escuchar los cuestionamientos sobre las declaraciones de Sarita al respecto de que si estaban informados de todo, la hija mayor de José José replicó: “no sabíamos nada, entonces qué, ¿venimos a pasear a Miami?, eso no es cierto, ella no nos dio ni direcciones ni nos dijo nunca nada y sigue sin contestar el teléfono hasta ahorita”.

De esta forma, a más de 48 horas de la muerte del cantante mexicano, tanto José Joel como Marysol siguen en la búsqueda del cuerpo de su famoso padre, mientras que Sara Sosa, su hermana, sigue sin dar detalles de su paradero.