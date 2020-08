Sigue Tania Ruiz en lucha contra COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un Instastory, la modelo mexicana Tania Ruiz agradeció a sus seguidores en la red social por estar al pendiente de ella y seguir su paso por el padecimiento de COVID-19.

Fue el 4 de agosto, cuando la modelo informó a través de su cuenta personal de Instagram el resultado positivo a su prueba de coronavirus, desde ese día ha dejado de publicar imágenes en su red social, a lo que dice "Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. Yo también los extraño!! Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó de visita y sorpresa el virus de COVID!!".

"Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y esta en mi... le dije que por favor me trate bien". Declaró Ruiz.

Cómo han declarado otros enfermos de este virus, la modelo platica que no es asintomática, "Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido...", afirma Tania y comenta, "Pero a veces tiene sus horas buena onda que me trata mejor", afirmó.

A través de Instagram es como dio a conocer su estado de salud la modelo mexicana.

"Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre!!", afirmó la modelo que se hiciera popular en redes tras su relación con el ex mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto.

"Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones gente bonita. Los quiero y gracias siempre por todo!!", concluye Tania Ruiz en su mensaje, que termina seguido de cuatro emoji de corazones rojos.

Desde hace una semana se encuentra en aislamiento, después de llevar a su hija Carlota con sus padres, en San Luis Potosí. A su llegada a Ciudad de México inició con la sintomatología por lo que decidió hacerse la prueba, que resultó positiva.